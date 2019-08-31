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Eşini tehdit etti tutuklandı

Eşini tehdit etti tutuklandı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:54
Eşini tehdit etti tutuklandı

Girne’de boşanma aşamasında olduğu eşine tehdit mesajları atan Ahmet Göksu tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

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Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru Fezile Kesat,  zanlının 1 Ağustos  2019 tarihinde whatsapp aracılığı ile boşanma aşamasında olduğu eşi Ş.G.’ye “Sen kızımızı yarın da annemin yanına gönderme gelir senin azrailin olurum”diyerek tehdit mesajı attığını söyledi. Polis, zanlının mesajlarda cinsel taciz içerikli mesajlar attığını da belirtti. Şikayetin aynı gün yapıldığını, zanlı hakkında tutuklama emri alındığını kaydeden polis,  zanlının dün ülkeye giriş yaparken, Ercan Havaalanı’nda yakalandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
TehditEşiAhmet Göksu
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