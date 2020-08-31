Eşini taciz etti!

30.8.20 tarihinde, saat 20.30 raddelerinde, Gazimağusa’da, kullanımındaki telefon hattından çocuğunu okula göndermediği gerekçesiyle ayrı olduğu eşi S.G’ nin cep telefonu hattına taciz maksatlı mesajlar gönderen Sadık Gültekin, şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı.

Zanlı bugün 31.8.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına yemin altında şahadet veren polis memuru Şükrü Hafız, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Zanlının 30.8.20 tarihinde çocuğunu okula göndermediği gerekçesiyle ayrı olduğu eşinin cep telefonuna defalarca mesaj atmak suretiyle telefonda tacizlik suçunu işlediğini söyleyen PM Hafız, zanlının aynı gün eski kayınvalidesi arayıp kızı E.G’ ye niye okula gitmediği gerekçesiyle birçok laflar ederek onu da telefonda taciz ettiğini söyledi.

Zanlının ayni gün tespit edilerek polise celp edildiğini söyleyen PM Hafız, yapılan üst aramasında giymekte olduğu pantolonun cebinde toplam uzunluğu 17, ağız uzunluğu 8 cm olan sivri uçlu kanunsuz bir bıçak bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının nefesinde alkol kokusu bulunması nedeniyle ayni gün yapılan alkol testinde 106 promil alkol tespit edildiğine değinen PM Hafız, polis kayıtlarında yapılan araştırmada 2019 yılı içerisinde zanlının müştekiyi darp ettiği, 2020 yılı içerisinde polisi darp ve görevden men, tecavüzi alet taşıma, kavga ve rahatsızlık, uygunsuz tavrı harekette bulunma suçlarından aleyhine dosya tanzim edildiği ve henüz neticelenmediğine dikkat çekti.

Zanlının TC vatandaşı olup çalışma izniyle KKTC’ de bulunduğunu belirten PM Hafız, tahkikata etki etme olanağı bulunmaması nedeniyle mahkemede hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 75000 TL karşılığı kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.