banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
465.667
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8000
EURO
8.7481
Bir Kıbrıslının isyanı
Bir Kıbrıslının isyanı
Sapla samanı karıştırmayalım...
Sapla samanı karıştırmayalım...
Kırmızı çizgiler ve Akıncı
Kırmızı çizgiler ve Akıncı
Zaman ilaç olamamış Asya
Zaman ilaç olamamış Asya
banner355

Eşini taciz etti!

KIZINI OKULA GÖNDERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE AYRI OLDUĞU EŞİNİ TELEFONDA TACİZ ETTİ

31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:16
Eşini taciz etti!
banner337
banner351

30.8.20 tarihinde, saat 20.30 raddelerinde, Gazimağusa’da, kullanımındaki telefon hattından çocuğunu okula göndermediği gerekçesiyle ayrı olduğu eşi S.G’ nin cep telefonu hattına taciz maksatlı mesajlar gönderen Sadık Gültekin, şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı.

Zanlı bugün 31.8.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına yemin altında şahadet veren polis memuru Şükrü Hafız, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Zanlının 30.8.20 tarihinde çocuğunu okula göndermediği gerekçesiyle ayrı olduğu eşinin cep telefonuna defalarca mesaj atmak suretiyle telefonda tacizlik suçunu işlediğini söyleyen PM Hafız, zanlının aynı gün eski kayınvalidesi arayıp kızı E.G’ ye niye okula gitmediği gerekçesiyle birçok laflar ederek onu da telefonda taciz ettiğini söyledi.

banner341
Zanlının ayni gün tespit edilerek polise celp edildiğini söyleyen PM Hafız, yapılan üst aramasında giymekte olduğu pantolonun cebinde toplam uzunluğu 17, ağız uzunluğu 8 cm olan sivri uçlu kanunsuz bir bıçak bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının nefesinde alkol kokusu bulunması nedeniyle ayni gün yapılan alkol testinde 106 promil alkol tespit edildiğine değinen PM Hafız, polis kayıtlarında yapılan araştırmada 2019 yılı içerisinde zanlının müştekiyi darp ettiği, 2020 yılı içerisinde polisi darp ve görevden men, tecavüzi alet taşıma, kavga ve rahatsızlık, uygunsuz tavrı harekette bulunma suçlarından aleyhine dosya tanzim edildiği ve henüz neticelenmediğine dikkat çekti.

Zanlının TC vatandaşı olup çalışma izniyle KKTC’ de bulunduğunu belirten PM Hafız, tahkikata etki etme olanağı bulunmaması nedeniyle mahkemede hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 75000 TL karşılığı kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazasına sebebiyet veren sürücü tutuksuz yargılanacak
Trafik kazasına sebebiyet veren sürücü tutuksuz yargılanacak
Çöp sepetinde bulunan maddenin sonucu negatif çıktı
Çöp sepetinde bulunan maddenin sonucu negatif çıktı
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacaklar
Şenpınar, 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde
Şenpınar, 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde
Kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açmış!
Kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açmış!
Hurdacılar arasında silahlı kavga! 8 tutuklu!
Hurdacılar arasında silahlı kavga! 8 tutuklu!
İnşaat hırsızları “pişmanız, özür diliyoruz” dediler
İnşaat hırsızları “pişmanız, özür diliyoruz” dediler
Tasarruflarında uyuşturucu bulunan 2 kişi yakalandı
Tasarruflarında uyuşturucu bulunan 2 kişi yakalandı
Gazimağusa Limanı’na gelen gemide Suriye uyruklu 3 mülteci yakalandı
Gazimağusa Limanı’na gelen gemide Suriye uyruklu 3 mülteci yakalandı
Yapımı devam eden inşaatta hırsızlık yaptılar
Yapımı devam eden inşaatta hırsızlık yaptılar

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim