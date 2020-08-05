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Eşini önce darp sonra tehdit etti!

Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi ve darp suçlaması ile tutuklanan zanlı Umud Denizgezen bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:59
Eşini önce darp sonra tehdit etti!
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi ve darp suçlaması ile tutuklanan zanlı Umud Denizgezen bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

“SENİN BURADA ÖLÜNÜ BULACAKLAR” DEDİ

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, zanlı Umud Denizgezen’in şiddet kullanma tehdidi ve darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 04 Ağustos 2020 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Gaziköy'de ikametgâhı içerisinde, eşi Z.D.'nin kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından adı edilenin sağ elmacık kemiği üzerine yumruk vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini ve adı edilenin boğazına bıçak dayayarak “öldüreceğim seni ve burada senin ölünü bulacaklar” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu bildirdi.

ELMACIK KEMİĞİ VE BOĞAZINDAN YARALANDI

Polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülerek doktor raporu temin edildiğini hatırlattı. Polis, doktor raporuna göre mağdurun elmacık kemiğinde kızarıklık boğazında ise sıyrık olduğunu söyledi.

Polis, aynı gün meselede bahse konu beyaz renk bıçak emare olarak zapt edildiğini ve aynı gün sanık Umud Denizgezen’nin aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri alınıp, tutuklandığını anlattı. Polis, müştekinin farklı bir adrese taşındığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
Umud DenizgezenDarpŞiddet
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