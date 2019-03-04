Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104266
ALTIN
222.630
DOLAR
5.3820
STERLİN
7.1079
EURO
6.1002
Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk
UYUŞTURUCU ZANLISINA 4 GÜN EK...
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
TBMM Başkanı Şentop yarın KKTC’ye geliyor
TBMM BAŞKANI ŞENTOP YARIN KKTC’YE...
Haftalık trafik raporu: 68 kaza, 21 yaralı
HAFTALIK TRAFİK RAPORU: 68 KAZA,...
banner282

Eşini dövüp, öldürmekle tehdit etti

Eşini dövüp, öldürmekle tehdit etti

04 Mart 2019 Pazartesi 10:58
Eşini dövüp, öldürmekle tehdit etti

Eşini dövüp, öldürmekle tehdit etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gaziköy’de eşine şiddet uygulayarak, öldürmekle tehdit eden zanlı Ahmed Aquel, tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlı Ahmed Aqel’İn 15.02.2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen darp ve şiddet tehdidi suçlarıyla methaldar olduğunu belirtti. Kale, 15.02.2019 tarihinde Lefkoşa Gaziköy'de Hurma Sokak No: 4 adresinde bulunan ikametgah içerisinde ayni yerde sakin Ahmed O.A. Aquel’in, eşi Abrar Alshami ile aralarında kıskançlıktan dolayı çıkan sözlü tartışmaya müteakiben kafasına sağ eliyle vurmak suretiyle darp edip yine 27.02.2019 tarihinde ayni mahalde adı edilene "eğer benim oturma iznimi iptal ettirirsen seni öldürürüm“ demek suretiyle şiddet tehditinde bulunduğunu anlattı.

Zanlının 4 Mart tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını söyleyen Kale, Filistin vatandaşı olan ve KKTC’de oturma izni olan zanlının mahkemenin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Bu bana atılan iftiradır. Kıskançlık yüzünden kavga ettik. Barıştık, sıkıntımız yok” dedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalası koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmed Aquelöldürmekle TehditEşine şiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Öğrenci değil trafik canavarı
Öğrenci değil trafik canavarı
Güney'de eyleme katıldı, kuzeyde tutuklandı
Güney'de eyleme katıldı, kuzeyde tutuklandı
Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi
Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi
Karayev 9 adet su motoru çalmış
Karayev 9 adet su motoru çalmış
İşyerinin parasını çaldı!
İşyerinin parasını çaldı!
Lefkoşa'da uyuşturucu
Lefkoşa'da uyuşturucu
Ünlü oyuncu KKTC'de dolandırıldı iddiası
Ünlü oyuncu KKTC'de dolandırıldı iddiası
Karavanı yaktılar
Karavanı yaktılar

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim