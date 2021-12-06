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Eşine yumruk attı tutuklandı

Kıskançlık krizine giren zanlı Tolga Toptancı eşine yumruk atması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 15:28
Eşine yumruk attı tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Kıskançlık krizine giren zanlı Tolga Toptancı eşine yumruk atması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, 5.12.2021 tarihinde saat 12.40’da Gönyeli’de sakin Tolga Toptancı ikametgâhı içinde küçük kızı evdeyken ikametgâhlarına arkadaşının eşini getirdiği gerekçesiyle tartıştığı eşinin sol yanağına bir yumruk vurup, daha sonra omuzundan iterek yatak odası içine götürüp, sol kulağına yumruk vurup boğazını sıkarak ciddi şekilde darp etmekle methaldar olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının  yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün  ispatı vücutta bulunması, 2 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tolga Toptancı
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