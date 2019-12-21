Esentepe’de iş kazası

20.12.2019 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Esentepe’de yapımı devam eden Sercem Villalarında çalışan Mehmet BİLİR (E-30), elektrikli ahşap kesme makinesi ile kesme yaptığı sırada makinenin kontrolünden çıkması neticesinde, sol el 2,3,4 parmakları ile sağ el baş parmak alt avuç içinin kesilmesi sonucu yaralanmıştır. Olayda yaralanan Mehmet BİLİR, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.