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Escobar'ın kalesi gibi ev

Lefkoşa’da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen “Çıkmaz Sokak” operasyonunda yine bir uyuşturucu satıcısı yakalandı.

02 Aralık 2021 Perşembe 15:43
Escobar'ın kalesi gibi ev

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen “Çıkmaz Sokak” operasyonunda yine bir uyuşturucu satıcısı yakalandı. Zanlı Mehmet Aslantekin’in ikametgahında ayrıca tabanca ve mermide bulundu.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Aslantekin’in 1 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen Çıkmaz Sokak Operasyonu’nda ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada yatak odasındaki kilitli kasa içinde 3 adet kanunsuz ateşli silah ve 26 adet canlı merminin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, yine zanlının ikametgahında mutfakta iki ayrı poşet içinde yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam nargile ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki araçta şeffaf naylona sarılı 10 gram ağırlığında hintkeneviri, cam pipo ile küçük hassas terazinin bulunduğunu  belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada 3 adet tabanca , canlı mermiler ve kokaini aranan 1 şahıs aracılığı ile KKTC’den alıp, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne götüreceğini beyan ettiğini söyledi. Polis, yine zanlının bin 400 TL’yi satın aldığını ifade ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, ifadenin teyidinin yapılabilmesi, tabancaların geçmişte herhangi bir olayda kullanıp kullanılmadığının araştırılacağından bu bağlamda zanlının 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Hüseyin Koralp, müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet AslantekinUyuşturucu
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