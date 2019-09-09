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Eryılmaz tutuksuz yargılanacak

Eryılmaz tutuksuz yargılanacak

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:19
Eryılmaz tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sanal bet operasyonuyla ilgili 2 yıldır aranan ve 6 Eylül’de ülkeye giriş yaparken tutuklanan Fatih Eryılmaz bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 2017 tarihinde Girne’de bir işyerine düzenlenen operasyonda milano isimli site üzerinden yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, operasyon esnasında bilgisayarların açık olduğunu ve aktif bir şekilde sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini söyledi. Mesele ile ilgili söz konusu tarihte 5 kişi tutuklandığını kaydeden polis, soruşturma sonrası yakalanan şahısların teminatla serbest bırakıldığını ifade etti. Operasyonda ele geçirilen telefon ve bilgisayarlarla ilgili incelemelerin ise devam ettiğini belirtti. Polis, operasyon kapsamında Fatih Eryılmaz’ın da tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, zanlının 6 Eylül’de Ercan Havaalanı’nda ülkeye giriş yaparken yakalandığını belirtti. Zanlının 7 eylülde mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde zanlı hakkında 7 ifade alındığını kaydeden polis, zanlının sanal bet işinin patronu olduğuna dair ifadeler aldıklarını söyledi. İşlenen suçun 2 yıl hapis, 50 bin euro para cezası öngördüğünü kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 50 bin nakdi, üç kefilin kişi başı 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
SanalBetFatih Eryılmaz
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