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Erülkü'de hırsızlık: 2 Kişi tutuklandı

Erülkü Süpermarket içerisinde kıyafet ve kozmetik ürünleri çalan zanlılar Nigar Rahimzade ve Sara Bassanzhan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Mayıs 2022 Pazar 12:33
Erülkü'de hırsızlık: 2 Kişi tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber     

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Erülkü Süpermarket içerisinde kıyafet ve kozmetik ürünleri çalan zanlılar Nigar Rahimzade ve Sara Bassanzhan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, 28.05.2022 tarihinde saat 19:10’da Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkette, Lefkoşa'da sakin zanlı  1 Nigar Rahimzade ve zanlı 2 Sara Bassanzhan’nın beraberlerinde getirmiş oldukları iki adet sırt çantası içine toplam 5.761,84 TL değerinde olan muhtelif marka kozmetik ürünleri ile kadın kıyafetlerini koyup, gizledikten sonra market dışarısına çıkartarak sirkat ettiklerini anlattı. Polis, zanlıların sirkat ettikleri ürünler ile ürünleri gizlediği iki adet sırt çantasının emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere olumsuz yönde etki etme olasılığı olduğundan soruşturmanın selameti açısından zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Alakan Çakan, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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