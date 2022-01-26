banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Pilli'den iyi haber
Koronavirüse bir can daha!
Son Dakika
Koronavirüse bir can daha!
Testi pozitif çıkan Türk sporcu, özel ambulans uçakla Güney’den alındı
Türk sporcuya ambulans uçak
Gazete manşetleri 26 Ocak 2022 Çarşamba
Gazete manşetleri
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
banner404
Flaş Haber
Koronavirüse bir can daha!
Kapat

Ertunç Sayıner ve Yusuf Açıkel tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Özel hayatın gizliliğine aykırı hareket”, “Kasti Hasar, Tecavüz-i Alet Taşıma, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ertunç Sayıner ve zanlı Yusuf Açıkel yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:56
Ertunç Sayıner ve Yusuf Açıkel tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Ertunç Sayıner ve Yusuf Açıkel’in Özel hayatın gizliliğine aykırı hareket , Kasti Hasar, Tecavüz-i Alet Taşıma, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket meselesi ile tutuklandığını belirtti. Polis, 07.01.2022 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa' da umumi bir yer olan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Cyprus Life Hastanesi karşısında bulunan toprak alan içerisine Lefkoşa' da sakin B.K.' ya ait B.C.Ş.’nin kullanımında bulunan SU 792 plakalı aracı park ettikleri esnada üzerinde plaka olmayan Suzuki Swift marka gri renk bir araç içerisinden inen kimliği meçhul kar maskeli 4 erkek şahıs tasarruflarında bulundurdukları tecavüzkâr alet olan ahşaptan mamul sopalar ile konu aracın ön kaput kısmına vurup batık oluşmasına ve sağ arka kapı üzerinde yine sopa ile vurarak batik oluşmasına sebebiyet verip kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratıp rahatsızlık vererek uygunsuz tavrı harekette bulunduktan sonra olay yerinden ayrıldıklarını anlattı. Polis, 10 Ocak 2022 tarihinde mesele ile ilgili KGYS görüntülerinden yürütülen tahkikat neticesinde olayda kullanılan aracın KJ 057 plakalı araç ve konu aracı kullanan Zanlının tespit edilmesi sonucu Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği adı edilen Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklanıp olayda kullanılan KJ 057 plakalı araç emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlı Yusuf Açıkel’in söz konusu araçtaki kişilerden biri olduğunun belirlendiğini ve tutuklandıktan sonra gönüllü ifade verip, suçunu itiraf ettiğini aktardı. Polis, zanlı 2’nin zanlı1’in cep telefonu ile olayı çektiğini ve olayın görüntülerinin Rum tarafındaki F.G’ye gönderildiğini tespit edildiğini anlattı.

banner341
Polis, aranan zanlının yasal olmayan yolla yurtdışına kaçtığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 3’er bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Timothy Olawaseye Abayomi'ye 8 gün daha tutukluluk
Timothy Olawaseye Abayomi'ye 8 gün daha tutukluluk
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
Tasarrufunda eski eser bulunan şahsa 2 gün tutukluluk
Tasarrufunda eski eser bulunan şahsa 2 gün tutukluluk
Kasım Topaloğulları 2 gün poliste tutuklu kalacak
Kasım Topaloğulları 2 gün poliste tutuklu kalacak
Syed Farhan Shah cezaevine gönderildi
Syed Farhan Shah cezaevine gönderildi
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
Mültecilerden haberi yokmuş
Mültecilerden haberi yokmuş
Yasadışı yollarla Güney'e geçmeye çalışırken yakalandılar
Yasadışı yollarla Güney'e geçmeye çalışırken yakalandılar
İbrahim Kurdaş 3 gün poliste tutuklu kalacak
İbrahim Kurdaş 3 gün poliste tutuklu kalacak
Haftalık yangın bilançosu
Haftalık yangın bilançosu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim