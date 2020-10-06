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Erol Tayfur soruşturma maksatlı tutuklu kalacak

Hamitköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufu, Taşıma Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlı Erol Tayfur mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Ekim 2020 Salı 12:45
Erol Tayfur soruşturma maksatlı tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan huzurda bulunan zanlı Erol Tayfur’un 3 Ekim 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Hamitköy’de bulunan Yeni Çevre Yolu çemberinin park halinde bulunan LM 369 plakalı Mini Cooper marka araç yol kenarında park halinde olduğu esnada Lefkoşa Adli Şube Amirliğine bağlı polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada aracın arka koltuğu üzerinde siyah renkli markası meçhul bayan çantası içerisinde seri numarası meçhul Pietro Beretta Gardone marka 7.65 mm çapında tabanca, tabancanın namlusu içerisinde 1 adet, şarjörü içerisinde 2 adet ve araç içerisinde 5 adet olmak üzere toplam 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Erol Tayfur
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