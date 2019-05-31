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Eroinle yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

Eroinle yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

31 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Eroinle yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

Eroinle yakalanan İran uyruklu şahıs cezaevine gönderildi

6.5.2019 tarihinde Girne Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan İran uyruklu Z.H .T (E.48) ihbar üzerine 28.5.19 tarihinde Gazimağusa’da misafir olarak kaldığı evde tespit edildi. Mahkemeden temin edilen arama müzakeresi tahtında ikametgâhta yapılan aramada zanlının kalmakta olduğu odada valiz içerisindeki ceket iç cebinde 10 gr eroin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmış ve zanlı tutuklanmıştı. 29.5.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

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Bugün 31.5.19 tarihinde zanlı teminat maksatları bakımından yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Hasan Derman yemin altında verdiği şahadette, 6.5.19 tarihinde Girne Limanı’ndan tasarrufunda 10 gr. ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde ile KKTC’ye giriş yapan zanlının ihbar üzerine 28.5.19 tarihinde tutuklanarak tasarrufundaki 10 gr ağırlığındaki eroin türü uyuşturucu maddeye de el konulduğunu aktardı. Aleyhinde uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçu getirilen zanlının ifadesinde ve okunan davasında suçunu kabul ettiğini belirterek İran uyruklu olması ve KKTC’de herhangi bir bağlantısının olmaması nedeniyle yurt dışına kaçma olasılığının mevcut olduğuna vurgu yaparak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Sunulan şahadet ve yapılan beyanlar ışığında yargıç Umut İnan zanlının davası görüşülünceye değin ve her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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