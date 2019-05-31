Eroinle yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

Eroinle yakalanan İran uyruklu şahıs cezaevine gönderildi

6.5.2019 tarihinde Girne Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan İran uyruklu Z.H .T (E.48) ihbar üzerine 28.5.19 tarihinde Gazimağusa’da misafir olarak kaldığı evde tespit edildi. Mahkemeden temin edilen arama müzakeresi tahtında ikametgâhta yapılan aramada zanlının kalmakta olduğu odada valiz içerisindeki ceket iç cebinde 10 gr eroin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmış ve zanlı tutuklanmıştı. 29.5.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Sunulan şahadet ve yapılan beyanlar ışığında yargıç Umut İnan zanlının davası görüşülünceye değin ve her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)