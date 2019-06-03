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Erkek arkadaşını elinden yaralayan zanlı teminatla serbest kaldı
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Erkek arkadaşını elinden yaralayan zanlı teminatla serbest kaldı

Erkek arkadaşını elinden yaralayan zanlı teminatla serbest kaldı

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:17
Erkek arkadaşını elinden yaralayan zanlı teminatla serbest kaldı

Erkek arkadaşını elinden yaralayan zanlı teminatla serbest kaldı

2.6.19 tarihinde, saat 01.00 raddelerinde, elindeki telefonu yere atıp kırması ve kolundan çekmesi nedeniyle tartıştığı birlikte yaşadığı M.A isimli erkek arkadaşını ekmek bıçağıyla sağ avuç içinden yaralayan A. Ç (K.38) polis tarafından ayni gün tutuklanmıştı.

Aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine bir gün ek tutukluluk emri alınmıştı. Bugün 3.6.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

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Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Murat Öztürk yemin altında verdiği şahadette olay ile ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Öztürk şahadetinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşı ile tartışması esnasında elindeki telefonu alarak yere atmak suretiyle kırılmasına sebep olduğu nedeniyle mutfaktan aldığı tahta saplı ekmek bıçağını erkek arkadaşının sağ avuç içine batırması sonucu yaralanmasına sebep olduğunu aktardı. Aynı akşam tutuklanan zanlının yapılan kimlik kontrolünde 14.12.2010 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izni olmaksızın ikamet ettiğinin tespit edildiğini aktaran Öztürk zanlıya yaralama ve ikamet izinsiz suçlarıyla dava tebliğ ettiğini zanlının yaralama suçlamasını kabul etmediğini belirtti.

Zanlının 6 yaşında KKTC vatandaşı bir oğlu var

Zanlının birlikte yaşadığı KKTC vatandaşı 6 yaşında bir oğlu olduğunu belirten Öztürk tahkikatının tamamlandığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan, davalarının görüşülmesinde hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek Kimlik kartı, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 2000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 75000’er TL şahsi teminat imzalaması ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalmasını emretti. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
ErkekArkadaşBıçaklamaYARALAMA
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