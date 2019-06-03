Erkek arkadaşını elinden yaralayan zanlı teminatla serbest kaldı

2.6.19 tarihinde, saat 01.00 raddelerinde, elindeki telefonu yere atıp kırması ve kolundan çekmesi nedeniyle tartıştığı birlikte yaşadığı M.A isimli erkek arkadaşını ekmek bıçağıyla sağ avuç içinden yaralayan A. Ç (K.38) polis tarafından ayni gün tutuklanmıştı.

Aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine bir gün ek tutukluluk emri alınmıştı. Bugün 3.6.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Zanlının 6 yaşında KKTC vatandaşı bir oğlu var

Zanlının birlikte yaşadığı KKTC vatandaşı 6 yaşında bir oğlu olduğunu belirten Öztürk tahkikatının tamamlandığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan, davalarının görüşülmesinde hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek Kimlik kartı, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 2000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 75000’er TL şahsi teminat imzalaması ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalmasını emretti. (MHA)