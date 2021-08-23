Erkek arkadaşa büyük tehdit!!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis memuru Mehmet Şener, zanlının 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında tartıştıkları gerekçesiyle erkek arkadaşı H.Ö.’nün watsapp hattına daha önceden çekilmiş çıplak fotoğraflarını gönderdiğini ve “Eğer Gazimağusa’daki otelin yüzde 30’nu üzerime yapmazsan bu fotoğrafları internette yayımlarım”diyerek özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, Hamitköy’deki evinde arama yapıldığını; iki adet diz üstü bilgisayar ve cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, el konulan elektronik eşyaların inceleneceğini, belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.