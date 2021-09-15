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Erkan Karamustafalar 2 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen Sahtekârlıkla Para Temini ve Sahte Davranışla Kayıt Temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Erkan Karamustafalar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 14:30
Erkan Karamustafalar 2 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran olayla ilgili bulguları aktardı. Oran huzurda bulunan zanlı Erkan Karamustafalar’ın şuan aranmakta olan bir kişi ile birlikte 2021 Yılı Temmuz - Eylül ayları arasında Lefkoşa'da faaliyet göstermekte olan Travel isimli işyerinden henüz tespit edilemeyen şahıslardan banka hesapları üzerinden dolandırmak niyetiyle on beş farklı şahsa uçak bileti kesip bir şahsa otel rezervasyonu yaparak karşılığında nakit olarak toplam 30.000 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

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Polis yapılan şikâyet üzerine zanlı Erkan Karamustafalar’ın mahkeme emri ile tespit edilerek tutuklandığını diğer arana kişinin ise yapılan muhaceret kontrolünde yurtdışına kaçtığının tespit edildiğini belirtti.

Polis zanlı Erkan Karamustafalar’ın ikametgâhında yapılan aramada bir adet diz üstü HP marka bilgisayar, bir adet Samsung marka tablet ve bir adet Samsun marka cep telefonunun emare olarak alındığını ve incelenmek üzere daha inceleme birimine verildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapmış olduğu beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan emareler ile ilgili raporların beklendiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan KaramustafalarSahtekarlıkDolandırıcılık
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