Ergün teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen korkutmak maksadı ile silah taşımak, kanunsuz bıçak taşıma suçlarından tutuklu bulunan Ferhat Ergün bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli şubede görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı.

Özmüezzin, 05.11.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde zanlının işletmesi hakkında kötü konuştuğu gerekçesi ile Mustafa Yemşen’e küfür ettikten sonra tasarrufunda bulunan çakmak silahı şakağına dayadıktan sonra tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı sivri uçlu bıçağı Mustafa Yemşen’in karnına dokundurmak ardından mekanda bulunan Hasan Sertdemir’e doğru da gelişigüzel sallamak suretiyle adı edilenleri darp ettiğini söyledi. Özmüzzin, zanlının olayın hemen ardından tutuklanarak, iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 6 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin bu süre içerisinde ifadeler aldıklarını, kamera görüntülerini incelediklerini açıkladı.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin zanlı aleyhine korkutmak niyetiyle silah taşıma suçu getirdiklerini, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 100 bin TK kefalet senedi imzalaması, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.