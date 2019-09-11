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Ergün Karadağ, suçsuz bulundu

Ergün Karadağ, suçsuz bulundu

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:04
Ergün Karadağ, suçsuz bulundu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da ikamet eden 72 yaşındaki B.B.’ye tecavüz ettiği DNA sonuçlarıyla ortaya çıkarak tutuklanan İsmet Şahin’in tutukluluk süresi devam ederken, suçla bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ve ağır cezada davası görülen Ergün Karadağ, serbest kaldı.

Ergün Karadağ, Girne Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile serbest bırakıldı.

Lapta’da 3 Mart 2019 tarihinde, saat 19.00 sıralarında  Lantano Sokak üzerinde ikamet eden 72 yaşındaki B.B.’nin ikametgâhına giren faili meçhul bir erkek şahıs, müştekinin elini ve ayağını bağladıktan sonra cinsel tecavüzde bulunmuştu. Söz konusu kişi daha sonra müştekinin yüzüne tokat atıp, 300 TL nakit para ile bankamatik kartını ve şifresinin alarak evden ayrılmıştı.

B.B.’nin şikâyeti üzerine meseleyle ilgili olarak şüpheli görülen zanlı Ergün Karadağ 4 Mart 2019 tarihinde tutuklanmıştı.

Karadağ, soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Polis, olay yerinden alınan sperm örnekleriniTürkiye Cumhuriyeti Kriminal Polis Laboratuvarı’na göndermişti. 3 Eylül 2019 tarihinde laboratuvardan gelen DNA raporunda, sperm örneklerinin 2012 yılında silahlı soygun suçu işleyen zanlı İsmet Şahin’e ait olduğu ortaya çıkmıştı. İsmet Şahin’in 4 Eylül tarihinde tutuklanıp mahkemeye çıkarılmıştı.

Ortaya çıkan durum üzerine tutuklu bulunan Karadağ, yapılan işlemlerin ardından serbest kaldı.

Anahtar Kelimeler:
TecavüzLaptaIsmet şahin
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