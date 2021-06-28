Eren İşlek 4 gün daha poliste tutuklu kalacak

Gönyeli’de meydana gelen yüksekten düşerek ölme meselesi ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada uyuşturucu bağlantısı bulundu. Meseleyi devralan narkotik ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Meseleye bağlantılı olarak tutuklanan zanlı Eren İşlek yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.