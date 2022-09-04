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Ercan'dan sahte vize ile çıkış yapmaya çalışan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Ercan Havaalanından Türkiye’ye gitmek için sahte vize ile çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Jean Smith Kolie mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Eylül 2022 Pazar 14:25
Ercan'dan sahte vize ile çıkış yapmaya çalışan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanından Türkiye’ye gitmek için sahte vize ile çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Jean Smith Kolie mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kozan Debreli, zanlı Jean Smith Kolie'nin "Resmi sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Debreli, zanlının 03 Eylül 2022 tarihinde, daha önceden sahte olarak temin etmiş olduğu üzerinde kendi fotoğrafı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vizesini Ercan Havaalanındaki yer hizmetleri görevlisine ibraz edip sahte resmi evrakı tedavüle sürdüğünü kaydetti. Ayni gün yer hizmetleri görevlileri tarafından yapılan incelemede söz konusu vizenin sahte olduğunun tespit edildiğini dile getiren Debreli,  zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye atardı. Polis, zanlının kendi yazmış olduğu gönüllü ifadesinde ve sözlü beyanında vize için Gine’de kalan ismini bilmediği bir kişiye 1500 ABD doları ödediğini ve vize temin ettiğini söyledi. Polis soruşturmanın yeni başladığına, zanlının gönüllü ifadesinin tercüme, teyit ve tekzip edilmesi gerektiğine, bunun yanında KKTC'deki statüsünün de araştırılacağına işaret ederek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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