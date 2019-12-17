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Ercan'dan çıkış yapmak isterken tutuklandı

Ercan'dan çıkış yapmak isterken tutuklandı

17 Aralık 2019 Salı 15:04
Ercan'dan çıkış yapmak isterken tutuklandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Milli Eğitim Bakanlığına sahte diploma verip kayıt yapan zanlı Mohammad Munier Mohd Bdour’un yaptığı sahtekârlık ortaya çıkınca tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlı Mohammad Munier Mohd Bdour’un sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 11 Aralık 2019 tarihinde Ürdün pasaportu ile bir üniversiteye ait sahte diplomayı Milli Eğitim Bakanlığı’nda tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının 17 Aralık 2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda şahadet veren değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mohammad Munier Mohd BdourSahte Evrak
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