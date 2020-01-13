Ercan'dan çıkamadılar

12.01.2020 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Y.B.(E-35) tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 59.000 TL, 3500 Euro ve 37.600 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

12.01.2020 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda A.Ç.(E-47), tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 23.600 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.