Ercan'dan çıkamadılar

09.12.2019 tarihinde, saat 11.15 sıralarında, Ercan Hava Limanı’nda Y.P.’nin (E-51), tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 14.000 ABD doları ve 8.350 Türk Lirası nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkş yapmaya çalıştığı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.





09.12.2019 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Ercan Hava Limanı’nda Ö.A.’nın (E-53), tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 20.900 ABD doları ve 9.100 euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkş yapmaya çalıştığı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.09.12.2019 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Ercan Hava Limanı’nda E.E.’nin (E-29) tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 20.000 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.