Ercan'dan çıkamadılar!

01.09.2019 tarihinde, saat 16:30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda A.S.(E-46) tasarrufunda 10,000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 33.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.

01.09.2019 tarihinde saat 19:40 sıralarında Ercan Havalimanı’nda Ö.A.(E-47) tasarrufunda 10,000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 118.000 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup Soruşturma devam etmektedir.