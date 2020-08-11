31 yaşındaki şahıs hakkında yasal işleme gidildi..
Ercan'dan çıkamadı!
31 yaşındaki şahıs hakkında yasal işleme gidildi..
11 Ağustos 2020 Salı 11:38
10.08.2020 tarihinde saat 06:30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda M.K.(E-31) tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla nakit para olan 65.500 ABD Doları nakit para ile çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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