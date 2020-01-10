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Ercan'dan çıkamadı

Ercan'dan çıkamadı

10 Ocak 2020 Cuma 10:39
Ercan'dan çıkamadı

09.01.2020 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Ercan Havaalanında N.A. (E-32)’nın tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan toplam 15.810 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir.  Bahse konu şahıs hakkında, yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.      

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