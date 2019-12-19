Ercan'dan çıkamadı

18.12.2019 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Ercan Hava Limanında, A.M.A.G.(E-49) tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasında fazla 22.800 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

