banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95734
ALTIN
271.362
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7774
EURO
6.1703
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
Gazimağusa’da evden hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA EVDEN HIRSIZLIK
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306

Ercan'dan çıkamadı!

3 gün tutuklu kalacak

Ercan'dan çıkamadı!

3 gün tutuklu kalacak

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:42
Ercan'dan çıkamadı!

Evrim Kamalı

banner317
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı’ndan kardeşine ait pasaportla çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı Eddie Nguefack Zemsang tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Kozal Depreli, olayla ilgili bulguları aktardı. Depreli, huzurda bulunan zanlı Eddie Nguefack Zemsang’ın 16 Ağustos 2019 tarihinde Ercan Havaalanı’nda, tasarrufunda bulunan ve Mbu Mbı Joseph adına ıstar olunan 0761938 seri numaralı Kamerun pasaportu ile başkasının kimliğine bürünüp bilet bagaj işlemlerini yaptırıp KKTC'den çıkış yapmak istediği esnada görevli Muhaceret Polisi tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, ayni gün zanlının aleyhinde yapılan soruşturmada, 29 Şubat 2019 tarihinde yine Mbu Mbi Joseph adına ıstar olunan pasaportu ile başkasının kimliğine bürünüp KKTC'ye giriş yaptığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.  Polis, yine ayni zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde, 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde henüz tespit edilemeyen bir bölgeden 1. derecede Askeri yasak bölgeye ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçip, 16 Ağustos 2019 tarihinde tekrar Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’dan KKTC' ye giriş yaptığının öğrenildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını söyleyerek, bu bağlamda zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
ErcanHavalimanıSahtePasaport
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çatalköy’de hırsız ev sahiplerine yakalandı
Çatalköy’de hırsız ev sahiplerine yakalandı
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
İşyeri faresi tutuklandı
İşyeri faresi tutuklandı
Gazimağusa'da yaralama!
Gazimağusa'da yaralama!
Girne’de iş yerinden hırsızlık
Girne’de iş yerinden hırsızlık
Çaldığı telefonu satınca yakalandı
Çaldığı telefonu satınca yakalandı
Gazimağusa’da evden hırsızlık
Gazimağusa’da evden hırsızlık
Cep telefonu hırsızlığı
Cep telefonu hırsızlığı
Çatalköy’de hırsız ev sahiplerine yakalandı
Çatalköy’de hırsız ev sahiplerine yakalandı
Uğursöz 3 gün tutuklu kalacak
Uğursöz 3 gün tutuklu kalacak

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim