Ercan'dan çıkamadı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı’ndan kardeşine ait pasaportla çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı Eddie Nguefack Zemsang tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Kozal Depreli, olayla ilgili bulguları aktardı. Depreli, huzurda bulunan zanlı Eddie Nguefack Zemsang’ın 16 Ağustos 2019 tarihinde Ercan Havaalanı’nda, tasarrufunda bulunan ve Mbu Mbı Joseph adına ıstar olunan 0761938 seri numaralı Kamerun pasaportu ile başkasının kimliğine bürünüp bilet bagaj işlemlerini yaptırıp KKTC'den çıkış yapmak istediği esnada görevli Muhaceret Polisi tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, ayni gün zanlının aleyhinde yapılan soruşturmada, 29 Şubat 2019 tarihinde yine Mbu Mbi Joseph adına ıstar olunan pasaportu ile başkasının kimliğine bürünüp KKTC'ye giriş yaptığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, yine ayni zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde, 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde henüz tespit edilemeyen bir bölgeden 1. derecede Askeri yasak bölgeye ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçip, 16 Ağustos 2019 tarihinde tekrar Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’dan KKTC' ye giriş yaptığının öğrenildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını söyleyerek, bu bağlamda zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.