banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Öğretmenler yine eylemdeydi
Öğretmenler yine eylemdeydi
Cezaevinden 1 gün önce çıktı yine hırsızlık yaptı
Cezaevinden 1 gün önce çıktı...
Gönyeli’de markette hırsızlık: Bir kişi tutuklandı
Gönyeli’de markette hırsızlık
İki ani ölüm
İki ani ölüm
Tanınma yoksa maalesef böyle!
Tanınma yoksa maalesef böyle!
banner404

Ercan'dan 1 Milyon 500 Bin Euro geçirmişler

Ülkemize tasarufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Selim Tayşi’nin aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:22
Ercan'dan 1 Milyon 500 Bin Euro geçirmişler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Selim Tayşi’nin aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı. Polis, zanlının Para Kambiyo Yasasına Aykırı hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 09.01.2022-14.07.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Ercan Hava Limanından KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan Selim Tayşi’nin (E- 28) "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ve 4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket suçlarından halen tutuklu bulunan" babası Selim Tayşi’nin (E- 60) istemi üzerine ve talimatı doğrultusunda 10.000 Euro üzerinde olan parayı Gümrük Yetkililerine bildirmesi gerekirken her seferinde beraberinde bulundurduğu 150.000 Euro'yu 10 kez Ercan Havalimanında Gümrük Yetkililerine beyan etmeyerek KKTC'ne toplamda 1.500.000 Euro getirmek suretiyle Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirtti. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve iki seferde getirdiği toplam 300 bin Euro’yu zanlı Ökkeş Taş’a teslim ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının açık ifade verip, Selim Tayşi’yi havalimanında gördüğünü ve içinde ne olduğunu bilmediği 2 zarfı alıp, yanında çalışan kişiye verdiğini söylediğini anlattı. Polis, zanlı Ökkeş Taş’ın mahkeme emri gereği tutuklanmış olup tahkikatın devam ettiğini söyledi. Polis, baba-oğul iki zanlının yönlendirmesiyle aranan bir kişinin 350 bin Euro parayı getirdiğinin belirlendiğini anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiği belirterek, aranan kişiler olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, baba-oğul zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlılara 2 gün tutukluluk verildi
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlılara 2 gün tutukluluk verildi
Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu kalacak
Cezaevinden 1 gün önce çıktı yine hırsızlık yaptı
Cezaevinden 1 gün önce çıktı yine hırsızlık yaptı
Baba, oğlu ve parayı teslim alan bir kişi daha tutuklandı!
Baba, oğlu ve parayı teslim alan bir kişi daha tutuklandı!
Dövdükleri kişiyi odaya kilitlediler!
Dövdükleri kişiyi odaya kilitlediler!
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün tutukluluk
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün tutukluluk
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Uyuşturucudan 2 tutuklu
3 kadın cezaevine gönderildi
3 kadın cezaevine gönderildi
Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı
Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim