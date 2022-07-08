Ercan'da kurye operasyonu 950 bin Euro ile yakalandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan’da bir kurye operasyonu daha zanlı Ahmad Bensaidi 950 bin Euro ile yakalandı. Tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yağız Kol, olguları aktardı. Polis, zanlı Ahmad Bensaıdı’nin Para ve Kambiyo Yasası’na Aykırı Hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 28.06.2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan saat 12.54’te giriş yapan zanlının aynı gün saat 13.15’te İstanbul seferi için çıkış yapmak istediği esnada tutuklandığını ve üzerinde 950 bin Euro para tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak Muhaceret Sisteminden yapılan sorgulamada Zanlının 13.01.2022 tarihinden itibaren KKTC'ne 16 kez giriş yaptığı ve bu girişlerden 13'ünde saatler içerisinde 3'ünde ise dakikalar içerisinde tekrar çıkış yaptığı tespit edildiğini belirtti. Polis, 28.06.2022 tarihinde ise saat 12.54'te adaya giriş yaptığı ve tasarrufunda 13.15 Ercan-Istanbul Uçağına biniş kartının olduğu tespitinin yapıldığı ve izahat istendiğinde gönüllü ifade vermiş ve altın ticareti işi yaptığını, KKTC'ne gelme amacının Istanbul Havalimanı Transit Alanına girebilmek olduğunu ve bahse konu parayı transit alanında buluşacağı bir şahsa vermek olduğunu belirttiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlı tarafından ibraz edilen Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Nakit Beyan Formu suretinde yapılan incelemede zanlının 26.06.2022 tarihinde Mali'den 4.747.400 Euro nakit parayı T.C Istanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğüne -Şahsi Kullanım amaçlı olarak getirdiğini beyan ettiği 28.06.2022 tarihinde ise 950.000 Euro nakit parayı T.C Istanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğüne "Kişisel Kullanım" amaçlı olarak yurtdışına çıkaracağını beyan ettiği görülmüştür ancak evrakların teyit edilmesi gerektiğini söyledi. Polis 28.06.2022 tarihinde KKTC'ne girişte 950.000 Euro'yu KKTC Ercan Gümrük Şube Amirliğine "Transit Amaçlı" olarak beyan ettiği tespit edilmiştir. Polis zanlı tarafından Mali'den Türkiye'ye getirdiğini beyan ettiği 4.747.400 Euro nakit para ile ilgili olarak ibraz ettiği ve Türkiye merkezli bir şirket tarafından hazırlanmış olan toplam 4.748.017 Euroluk, 3.623.585 Euroluk 4 adet Fatura ve 1.124.432 Euro'luk Proforma Fatura suretlerinin teyidinin yapılması gerektiğini mahkemeye aktardı. Zanlının beraberinde nakit olarak getirdiği paranın miktarının yüksek oluşu, transfer şeklinin ve izahatının şüpheli olması ve paranın kaynağının tespit edilememesi dolayısıyla aleyhinde 4/2008 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında da soruşturma başlatıldığını ve tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmı tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 100 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kişinin 300 bin TL değerinde nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.