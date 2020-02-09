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Ercan'da iki kişi hakkında yasal işlem

Ercan'da iki kişi hakkında yasal işlem

09 Şubat 2020 Pazar 10:46
Ercan'da iki kişi hakkında yasal işlem

08.02.2019 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Y.G. (E-43), eşine ait 10,000 ABD Dolar ve muadiliden fazla olan toplam 90.570 TL değerindeki altın ziynet eşyalarını yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.         

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08.02.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda S.S. (E-29), tasarrufunda 10,000 euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 9300 TL ve 14740 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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