Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı

12.12.2019 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda M.A.H. (E-47), tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 21.200 ABD Doları nakit para TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

