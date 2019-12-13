banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111083
ALTIN
274.930
DOLAR
5.7999
STERLİN
7.7638
EURO
6.4797
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı

13 Aralık 2019 Cuma 15:19
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı

12.12.2019 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda M.A.H. (E-47), tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 21.200 ABD Doları nakit para TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.      

banner317

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortada emare yok, bıçak yok, beni boşuna tutuyorlar!
Ortada emare yok, bıçak yok, beni boşuna tutuyorlar!
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
'Darpçı güvenliklere' 8 ay hapis
'Darpçı güvenliklere' 8 ay hapis
Eski kız arkadaşının resimlerini sosyal medyada paylaştı
Eski kız arkadaşının resimlerini sosyal medyada paylaştı
Sahte evrak düzenleme davasında karar açıklandı
Sahte evrak düzenleme davasında karar açıklandı
Uyuşturucu madde davasında karar
Uyuşturucu madde davasında karar
Ev arkadaşını sırtından bıçaklayan zanlı teminata bağlandı
Ev arkadaşını sırtından bıçaklayan zanlı teminata bağlandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim