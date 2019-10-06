Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı

05.10.2019 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda O.Y. (E-40), tasarrufunda 10.000 euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 28.050 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak istediği sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

