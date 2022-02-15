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Enver bizi de tehdit etti

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen kundakcı Enver Bahçeciler, dün ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

15 Şubat 2022 Salı 12:59
Enver bizi de tehdit etti

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen kundakcı Enver Bahçeciler, dün ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Hasan Boşnak, üç tanık daha dinletti. 

   Savcılığın tanığı Mahmut Şimşekatan, Enver Bahçeciler’i 1997 yılında tanıdığını, samimi olduklarını, 2007 yılında birlikte ofis açtıklarını sonrasında da ofisten ayrıldığını anlattı. Şimşekatan, belli bir süre sonra görüştüklerini ancak yine aralarında mesafe oluştuğunu belirtti.

   Şimşekatan, İzzet Colayır’la görüştüğünü ve kendisine, “Bahçeciler, bu işi bana vermişti. Kabul etmedim”dediğini ve müştekilere haber verdiğini mahkemeye anlattı.

   Şimşekatan, Mahmut Selkar ve Mustafa Kaya’yı kundaklama olayındaki görüntülerde teşhis ettiğini belirtti.

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   Şimşekatan, telefonda Enver Bahçeciler tarafından, “Arabaları yaktılar, bu defa sıra sende ve ÇağınMullaoğlu’ndadır .Facebook’ta gittiğiniz yerleri atın. Gereken yapılacaktır” şeklinde tehditler aldığını anlattı.

   Şimşekatan, “Bize çok tehdit geldi. Enver Bahçeciler tarafından” ifadelerini kullandı.

   Savcı Hasan Boşnak, Hatice Kambur’u dinletti. Hatice Kambur, 2016 yılında Mustafa Kaya’nın temizlik şirketinde çalıştığını ancak 5 ay sonra Enver Bahçeciler’e ait olduğunu öğrendiğini söyledi. Kambur, Mustafa Kaya’nın kundaklama olayları sonrasında kendisini arayıp, Çatalköy’e para götürmesini istediğini söyledi. Kambur, Ozanköy’de buluştuklarını, tedirgin olduğunu ve olayı kendisinin yapıp yapmadığını sorduğunu ve Kaya’nın, “Evet, biz yaptık” dediğini ve telefonu çaldığında, “Büyük patron arar. Enver Bahçeciler arar” dediğini, Telefonda ise, “üç gündür açız” dediğini anlattı. Kaya’dan parayı aldığını söyleyen Kambur, Mahmut Selkar’ın ve kısa boylu bir sanığın da orada olduğunu gördüğünü anlattı.Kambur, daha sonra Mustafa Kaya’nın daha sonra yapmadığını söyleyip, yakalanırsa kendisinden bileceğini ve iki yakasını biraraya getirmeyeceğini söylediğini anlattı. Kambur, kundaklama anında giydikleri kıyafetlerin sanıkların üzerinde olduğunu belirtti. Kambur, Çağra Ltd.’in Mustafa Kaya ve Enver Bahçeciler tarafından dolandırıldığını ve bu sebeple işten ayrıldığını anlattı.

   Hasan Boşnak, Çağın Mullaoğlu’nu dinletti. Mullaoğlu, Enver Bahçeciler’in, Halil Kahraman’la olan araç alımı ve çek olayını anlattı. Mullaoğlu, Bahçeciler’in Halil Kahraman’dan 100 bin TL borç istediğini  ve Kahraman’ın vermediğini, bu nedenle de küstüklerini anlattı. Mullaoğlu, kundaklama olayının yaşandığı geceyi anlattı. Mullaoğlu, Mahmut Şimşekatan’ın galeriye İzzet Colayır ve Hatice Kambur’la geldiğini ve “Galeriyi kimin yaktığını bilirler. Size yardımcı olacaklar” dediğini aktardı. Mullaoğlu, davada daha önce tanıklık yaptığını ve olayın görüntülerinde Mahmut Selkar ile Mustafa Kaya’yı teşhis ettiğini belirtti. Mullaoğlu, Selkar’ın Bahçeciler’in has adamı olduğunu anlattı.

   Mullaoğlu, kundaklama olayı sonrası arandığını ve “Mahkemeye çıkıp tanıklık etmeyin. Çıkarsanız iyi olmayacak” dendiğini ve polise bildirdiğini anlattı. Avukat Süleyman Dolmacı, tanıkları sorguladı.

   Avukat Süleyman Dolmacı, tanıkları sorguladı.

   Yargıç Hazal Hacımulla, davanın ilk tahkikat duruşmasına devam edilmek üzere 23 Şubat’a erteledi. Hacımulla, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.

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