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Eminoğlu ve Özbekoğlu kararıyla ilgili istinaf başvurusu

Girne’de sahte evraklarla başka şahıslara ait 27 mülkü kendi şirketine devrederek 10 yıl hapis cezası alan iş insanı sanık Mehmet Eminoğlu ve 5 yıl hapis cezası alan Serdar Özbekoğlu kararı istinaf etti.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:54
Eminoğlu ve Özbekoğlu kararıyla ilgili istinaf başvurusu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de sahte evraklarla başka şahıslara ait 27 mülkü kendi şirketine devrederek 10 yıl hapis cezası alan iş insanı sanık Mehmet Eminoğlu ve 5 yıl hapis cezası alan Serdar Özbekoğlu kararı istinaf etti.

Yargıtay Ceza mahkemesi huzurunda görüşülen davada Mehmet Eminoğlu’nun cezaya ilişkin talebini dinlemek üzere 23 Haziran’a erteledi.  Yargıtay Ceza mahkemesi, Serdar Özbekoğlu’nun cezanın düşürülmesi, KKTC Başsavcılığı’nın ise cezanın artırılması talebini dinledi.  Yargıtay Ceza mahkemesi, davayı kararı okunmak üzere süresiz erteledi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, mahkemeye sunulan 41 amer dinlenen tanıklar ve sunulan olgular ışığında sanıkların 13 sahte vekâletname ile 8 daire, 1 arazi ve 1 dükkânı 2 ayrı şirket üzerine sahte evraklarla geçirdiklerine karar verdiklerini açıklamıştı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Füsun Cemaller sanıkların davaların davalarını kabul ettiklerine değinerek ceza takdirinde suçtaki rollerine göre karar verdiklerini belirtmişti. Cemaller, Sanık Mehmet Eminoğlu’nun vekaletnameleri hazırlayan sanık Serdar Özbekoğlu’nun ise sahtelenmiş vekalet nameleri onaylayarak tedavüle sürülmesini saptadığını ifade etti. Başkan Cemaller dava süresince bazı mağduriyetleri giderdiğini bazılarını ise gidermediğini dikkate alarak suçta da etkin rolde olan Mehmet Eminoğlu’nun 10 yıl, Serdar Özbekoğlu’nu ise 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 05.05.2021 18:06
Anahtar Kelimeler:
Mehmet EminoğluSerdar Özbekoğlu
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