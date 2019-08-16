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Eminoğlu ve Özbekoğlu 7'şer gün daha tutuklu kalacak

Eminoğlu ve Özbekoğlu 7'şer gün daha tutuklu kalacak

16 Ağustos 2019 Cuma 19:03
Eminoğlu ve Özbekoğlu 7'şer gün daha tutuklu kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2019 yılı içinde meydana gelen resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla mal temini meseleleriyle ilgili olarak tutuklu bulunan Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbekoğlu  tutukluluk sürelerinin  dolmasının ardından yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Halil Drangoz mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlı  Mehmet Eminoğlu’nun, 4 temmuz tarihinde, Gizem Aksun’un imzasını sahteledikten sonra,  Girne’de tasdik memuru olan  Serdar Özbekoğlu’na, onaylatıp, sahte resmi belge düzenleyerek 5 Temmuz tarihinde  konu belgeyi Girne  Tapu ve Kadastro dairesinden  sahte resmi belgeyi tedavüle sürerek  Gizem Aksun’a ait, Kurtuluş mevkiindeki 2 adet  taşınmaz malı  Yaztech İnvestment  limited adına devredip, sahtekarlıkla mal temin ettiğini  söyledi.

24 Temmuzda polise gelen şikâyetin ardından Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbekoğlu’nun tutuklandığını hatırlatan tahkikat sorumlusu, Serdar Özbekoğlu’nun, gönüllü ifade vererek, Mehmet Eminoğluna eniştesi olması nedeniyle, güvenerek, vekaletnameyi müşteki Gizem Aksun huzurunda olmadan onayladığını ve bunun gibi 5-6 vekaletnameyi de benzer şekilde tasdik ettiğini itiraf ettiğini kaydetti. 26 Temmuz’da Mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süreçte, elde edilen  ifadelerden ve incelenen  vekaletnamelerden  Mehmet Eminoğlu’nun 2019 yılı Temmuz  ayı içinde, Baysan Keleşoğlu, Mediha Keleşoğlu, Yasin Kurşuntel’e ait 2 daireyi, devrettiğinin belirlendiğini söyleyen tahkikat sorumlusu, meseleyle ilgili  şahısların  şirketleri ve banka hesaplarının incelenmesi içiN merkez bankasına yazışmaların yapıldığını, şikayetçilerden  tetkik için imza örneklerinin temin edildiğini anlattı.

Zanlıların, 29 Temmuzda mahkemeye çıkarılarak tutukluluk süreleri 4’er gün daha uzatıldığını dile getiren tahkikat sorumlusu, bu 4 günlük süreçte 10 adet sahte olduğuna inanılan vekâlet incelendi, bu bağlamda 10 kişiden soruşturma yapılarak ifade temin edildiğini kaydetti.

Zanlı 1 Mehmet Eminoğlu’nun 31 Temmuzda gönüllü ifade verdiğini kaydeden tahkikat sorumlusu, zanlının, Gizem Aksun, Baysan Keleşoğlu, Mediha Keleşoğlu, Bilge Polat, Sibel Akaz Özkan, Aliye Hacıabitoğlu ve Omima Saade adına düzenlenen vekaletnamelerin  üzerine, konu şahısların yerine imza  attığını  ve konu  vekaletnameleri  zanlı  Serdar Özbekoğluna  tesdik ettirerek, söz konusu  şahıslara ait daireleri, Tapu ve Kadastro Dairesinde, Yaztech İnvestment Limited adına  devrettiğini itiraf ettiğini kaydetti. Tahkikat sorumlusu, tahkikatın başladığı 25 Temmuzdan itibaren yaklaşık 30 kişiden soruşturma yapılarak gerekli görülen yaklaşık 25 kişinin ifade alındığını, zanlı 1 ve 2’nin gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibi için 5 ek ifade temin edildiğini anlattı. 2 Ağustosta zanlılar hakkındaki tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatıldığını dile getiren tahkikat sorumlusu, bu süre zarfında 15 kişiden soruşturma yapıldığını, yaklaşık 8 kişiden ifade temin edildiğini, znalı1’in gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibi için 3 ek ifade alındığını ve 4 adet daha sahte vekâletname tespit edilerek, bunlarla 8 adet daire ve 2 dükkanın devrinin yapıldığının tespit edildiğini belirtti. Zanlı 2 serdar özbekoğlu’nun, 6 Ağustos’ta verdiği ikinci bir gönüllü ifadeyle,  toplam tespit edilen 9 adet vekâleti şahıslar huzurunda olmadan Mehmet Eminoğlu’nun talebi üzerine onayladığını itiraf ettiğini de söyleyen tahkikat sorumlusu, soruşturma kapsamında Girne Tapu ve Kadastro Dairesinde görevli 3 memurun da, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını anımsattı. Tapu memurları Vedia Vaizoğlu ile Türkan Dayı’nın telefon görüşmelerinin incelendiğini kaydeden polis, Mehmet Eminoğlu ile bir temaslarının tespit edilmediğini söyledi. Polis, ilk etapta tutuklanan Özlem Akdağ’ın ise suçla bağı olmadığını belirtildi. Polis, tapu memurlarının görevi ihmal suçundan teminata bağlandığını hatırlattı. Zanlı 1 Mehmet Eminoğlu ve Zanlı 2 Serdar Özbekoğlu aleyhine mesele sayısının 14’e çıktığını, bunların 12 tanesinin  resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş  resmi evrakı tedavüle sürme , sahte evrak  düzenleme , tedavüle sürme , sahte davranışla  kayıt temini ve sahtekarlıkla  mal temini meseleleri , 2 tanesinin ise sahtekarlıkla  para temini  suçları olduğunu kaydeden tahkikat sorumlusu , meselede,  şu ana kadar , toplam 19  daire 8 dükkan  devir yapıldığı ve 14 müşteki olduğunun  tespit edildiğini ifade etti. Devir edilen dairelerin toplam değerinin 1 milyon 700 bin sterlin olduğunu kaydeden polis, sadece 112 bin sterlinlik bir ödeme yapıldığını söyledi. Ele geçirilen 14 sahte vekaletnamenin Eminoğlu’nun bilgisayarında yapıldığını tespit edildiğini kaydeden polis, Eminoğlu’nun bilgisayarının 10 Ağustos tarihinde emare alındığını, içerisinde 30 adet sahte vekalet daha bulunduğunu ifade etti.

Polis, meseleye adı karışan tüm şirketler ile şahısların banka hesaplarının incelemesinin sürdüğünü ifade etti. Polis, mesele ile ilgili Muammer Uğursöz’ün de tutuklandığını belirterek, aranan şahıslar olduğuna değindi. Meseleyle ilgili müşteki sayısı arttığını, tahkikatın toplam 14 meseleye çıktığını, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğini belirten tahkikat sorumlusu, zanlıların tutukluluk sürelerinin 7’şer gün daha uzatılmasını talep etti.

Zanlı Mehmet Eminoğlu’nun avukatı Emre Kadri tutukluluk süresinin uzatılmasına itirazda bulunmazken,  devri yapılan gayrimenkullerin çoğunun, Eminoğlu ile ticaret yanında yakın ilişkisi olan şahısların olduğunu ve bu devir işlemlerinden söz konusu şahısların haberdar olduğu iddiasında bulundu. Zanlı Serdar Özbekoğlu’nun avukatı Tevfik Mut, ise Özbekoğlunun serbest kalması halinde tahkikata etki edemeyeceğini belirterek tutukluluk talebine itirazda bulundu.

Girne kaza mahkemesi yargıcı Meltem Dündar meseleyle ilgili tahkikatın ciddiyetine zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki edebileceğine, yeni şikâyetler geldiğine dikkat çekerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların tutukluluk sürelerin 7'şer gün daha uzatılması emrini verdi.

Anahtar Kelimeler:
SahteEvrak
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