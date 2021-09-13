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Emekli polis müfettişi Gülay Çekici 8 yıl hapis yatacak

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli olduğu 2016-2018 yılları arasında görevini kötüye kullandığı, rüşvet aldığı gerekçesiyle yargılanan eski polis müfettişi Gülay Çekici hakkındaki davada bugün karar açıklandı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 17:44
Emekli polis müfettişi Gülay Çekici 8 yıl hapis yatacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli olduğu 2016-2018 yılları arasında görevini kötüye kullandığı, rüşvet aldığı gerekçesiyle yargılanan eski polis müfettişi Gülay Çekici hakkındaki davada bugün karar açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, “Kamu görevlisinin rüşvet alması ve görevi kötü kullanma” suçlarından mahkûm edildi. Sanık 2 yıldır cezaevinde yargılanmayı bekliyordu. Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’den oluşan heyet, sanığı 8 yıl hapse mahkum etti. Mahkemeye heyeti, sanığa 1.dava  Kamu görevlisinin rüşvet alması suçundan 8 yıl hapis verirken, diğer dava ilk davanın olgularından oluştuğu için sadece mahkumiyet kaydetti. Sanık hakkındaki kararı okuyan Başkan Cemaller, kamu görevlisinin rüşvet alma suçunun oldukça ağır bir suç olduğuna değindi. Cemaller, bu tür suçlarında toplumun kamu görevlilerine olan güveni sarstığını ifade etti.  Başkan Cemaller, dava boyunca mahkemeye sunulan tüm olguları incelediklerini, tanık ifadelerini ele aldıklarını belirterek, sanığın aleyhine getirilen suçları işlediğine karar verdiklerini, oy birliği ile 8 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ava kararı olay nasıl olmuştu?

Müfettiş Çekici, 2019 yılında soruşturma aşamasındaki dosyalarda adı geçen şahıslardan aleyhlerindeki soruşturmayı kapatmak vaadiyle rüşvet aldığı iddia edilmişti. Tutuklanan sanık, soruşturmanın ardından 25 ay önce yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gülay ÇekiciRüşvet
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