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Emarelerle ilgili uzman raporları bekleniyor

25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:56
Emarelerle ilgili uzman raporları bekleniyor

(25.07.2022…MHA)

 21.07.22 tarihinde Mersin’ den temin ettikleri yaklaşık yarım kilo uyuşturucu maddeyi deniz yolu ile ayni gün Girne limanından KKTC’ ye getiren ancak piyasaya sürmelerine fırsat vermeden Gazimağusa Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğünün Dalga ismini verdikleri başarılı operasyonu sonucu ayni gün yakalanan M.A ve Ö.O, 22.07.22 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süresi dolan zanlılar bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri sekizer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek üzere Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy’ u tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şehadetinde, alınan bir ihbar doğrultusunda 21.07.22 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Gazimağusa’ da yönetimindeki HN 733 plakalı araçla seyir halinde olan zanlı 1’ in Gazimağusa narkotik şubesinde görevli polis ekiplerince tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

Zanlı 1’in şoför koltuğunda oturur vaziyette tespit edildiğini, kucağında bulundurduğu naylon poşet içerisinde yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 480 gr. ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

 Akabinde araç içerisinde yapılan armada sol yolcu koltuğu kapı kolu içerisinde beyaz kâğıda sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 gr. ağırlığında maddenin de bulunarak emare alındığına değinen tanık, olay mahallinde zanlı 1’ den yapılan soruşturmada bahse konu uyuşturucu maddeyi zanlı 2 ile birlikte 21.07.22 tarihinde Mersin’ den ithal ederek deniz yolu ile ayni gün Girne limanına geldiklerini ve şu anda zanlı 2’nin ismini verdikleri bir restoranda bulunduğu yönde yapmış olduğu beyanı üzerine ayni gün zanlı 2’nin bahsedilen restoranda tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Her iki zanlının ayni gün mesele ile ilgili polise itiraf niteliğinde gönüllü birer ifade verdiklerini belirten tanık, 22.07.22 tarihinde her iki zanlının mahkemeye çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Temin edilen 3 günlük süre içerisinde bugün itibarıyla zanlı 2’nin vermiş olduğu ikinci gönüllü ifadesinde meseleyle bağlantılı 2 kişinin ismini verdiğine dikkat çeken tanık, zanlılardan alınan cep telefonları, uyuşturucu madde ve materyallerin incelenmek ve analiz edilmek üzere ilgili birimlerine gönderildiklerini ancak henüz bir rapor temin edilemediğine vurgu yaptı.

Başlatılan tahkikatın henüz tamamlanamadığına, emarelerle ilgili raporların temin edilemediğine, alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri yanında zanlı 2’nin bahsettiği 2 kişinin de aranmakta olduğuna dikkat çeken tanık, tahkikatın selameti açısından zanlıların tutukluluk sürelerinin sekizer gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, savunma avukatının da itirazda bulunmamasını göz önünde tutarak tahkikatın selameti açısından zanlıların tutukluluk sürelerinin sekizer gün daha uzatılması yönünde emir verdi.

(MHA)

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