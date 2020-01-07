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Emare uyuşturucu mu bitki çayı mı ? Rapor bekleniyor

Emare uyuşturucu mu bitki çayı mı ? Rapor bekleniyor

07 Ocak 2020 Salı 17:20
Emare uyuşturucu mu bitki çayı mı ? Rapor bekleniyor

3 – 4 Ocak 2019 tarihlerinde Gazimağusa’da meydana gelen kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla ilgili tutuklanan Muhammet Kabadayı, Kemal Kurt, Saidjan Beshimov, Ana Christina Karadirek ve Bogdan Valentin Karadirek  4.1.2020 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

6 zanlı bugün 7.1.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hasan Selvili yemin altında olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

Selvili şahadetinde alınan bilgi ışığında 3.1.20 tarihinde zanlı 1 Muhammet Kabadayı’ nin ikametgâhında yapılan aramada yatak odasında tütün paketi içerisinde beyaz renk kâğıda sarılı tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu, emare alındığını ve zanlının tutuklandığını aktardı.

Zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini ve uyuşturucu maddeyi zanlı 2 Kemal Kurt ve zanlı 3 Saidjan Beshimov’ nin yardımıyla zanlı 4 Muzafer Zavır isimli şahıstan aldığını söylemesi üzerine zanlı 2 ve zanlı 3’ ün de 4.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Mesele ilgili olarak yapılan aramada zanlı 2 nin evinde bir şey bulunmazken zanlı 3 ün evinde banko üzerindeki aynalı dolap içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık sarma bir sigara bulunarak emare alındığını aktaran Selvili zanlı 3’ ün gönüllü ifade verdiğini ve uyuşturucu maddeyi zanlı 2 nin yardımıyla zanlı 4 Muzafer Zavır’ dan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

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Ayni gün arama müzekkeresi tahtında zanlı 4 Muzafer Zavır’ ın evine gidildiğine değinen Selvili konu evde zanlı 4 Muzafer Zavır’ yerine 5 Ana Christina Karadirek ve oğlu 18 yaşındaki zanlı 6 Bogdan Valentin Karadirek  in kalmakta olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Onların huzurunda yapılan aramada yatak odasında bir reçel kavanozu içerisinde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 15 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığına değinen Selvili anne ve oğlunun da mesele ile ilgili tutuklandıklarını söyledi.

Uyuşturucu yerine bitki çayı vermiş

İkametgâhının aranması esnasında evde bulunmayan ve aranmakta olan zanlı 4 Muzafer Zavır nin 5.1.20 tarihinde kendi isteğiyle polise gelerek teslim olduğuna değinen Selvili, zanlının yapılan sorgusunda zanlı 1,2 ve 3 ile birlikte aynı arabada seyahat ettiklerini kendilerine 50 TL karşılığında uyuşturucu madde diye bitki çayı verdiği beyanında bulunduğunu aktardı.

Emarenin uyuşturucu mu yoksa bitki çayı mı diye laboratuvar raporu bekleniyor.

Zanlı 4 ün ikametgâhında zanlı 5 ve 6 huzurunda yapılan aramada bulunan 15 gr emarenin tahlile gönderildiğini, uyuşturucu mu veya bitki çayı mı doğrultusunda gelecek rapor doğrultusunda işlem yapılacağına değinen Selvili soruşturma esnasında KKTC de yasal statülerinin olmadığı ve izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen zanlı 4, 5 ve 6 hakkında ayrı bir dosya tanzim edildiğini belirtti.

Emare uyuşturucularla ilgili henüz bir rapor gelmediğine değinen Selvili, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3’ er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Muhammet KabadayıKemal KurtSaidjan BeshimovAna Christina KaradirekBogdan Valentin Karadirek
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