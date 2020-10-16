banner369
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1185
ALTIN
487.922
DOLAR
7.9312
STERLİN
10.2624
EURO
9.3119
Sibel Siber parti mi kuruyor?
Sibel Siber parti mi kuruyor?
Atatürk’ün Türkiyesi hep olacak
Atatürk’ün Türkiyesi hep olacak
Denktaş onurlu, DP onursuz!
Denktaş onurlu, DP onursuz!
Burun buruna bir seçim…
Burun buruna bir seçim…
banner376

Emanet parayı tasarrufuna geçiren Mehmet Göv'ün soruşturması sürüyor

Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan tutuklanan zanlı Mehmet Göv yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Ekim 2020 Cuma 14:11
Emanet parayı tasarrufuna geçiren Mehmet Göv'ün soruşturması sürüyor
banner337
banner351

Kamalı Haber

banner341
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Göv’ün Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14.10.2020 tarihinde saat 11.20 raddelerinde Lefkoşa'da aynı yerde sakin Mehmet Göv’ün arkadaşı olan Kübra Çelik’e ait Ziraat Bankası hesabına Bitcoin isimli sanal para satışından elde ettiği 50.000TL parayı kendisine verilmek üzere havale edip adı edilene vermeyerek emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün Girne Limanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edilmesine müteakip Küçük Kaymaklı bölgesi okullar yolu sokak üzerinde bulunan 70 numaralı isimsiz apartmanın arka kısmında gömülü vaziyette konu paranın bir kısmı olan 13 bin 400 TL nakit para tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, soruşturma neticesinde sirkat edilmiş olan 50 bin TL paranın 13 bin 400 TL’sinin tespit edildiğini ancak 36 bin 600 TL para ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, bu aşamada soruşturmanın salimen devam ettirebilmek için zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Göv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tasarrufunda dondurulmuş av hayvanı ve yabani kuş bulundurma
Tasarrufunda dondurulmuş av hayvanı ve yabani kuş bulundurma
Sahtekarlıkla para temin etti
Sahtekarlıkla para temin etti
Yasal olmayan yolla KKTC'ye girip uyuşturucu temin etti!
Yasal olmayan yolla KKTC'ye girip uyuşturucu temin etti!
Serhat Ilıcan'ın soruşturması devam ediyor
Serhat Ilıcan'ın soruşturması devam ediyor
Evinde Aziz figürlü ikon bulunduran kişi tutuklandı
Evinde Aziz figürlü ikon bulunduran kişi tutuklandı
Öz kızına tecavüz ederken polise yakalandı!
Öz kızına tecavüz ederken polise yakalandı!
Zanlılara 2 gün daha tutukluluk
Zanlılara 2 gün daha tutukluluk
Küçük Erenköy’de sahile bırakılan 18 mülteci ve yardımcı olan şahsa 8 gün ek tutukluluk
Küçük Erenköy’de sahile bırakılan 18 mülteci ve yardımcı olan şahsa 8 gün ek tutukluluk
Tecavüzcüye 8 yıl hapis cezası
Tecavüzcüye 8 yıl hapis cezası
Mehmet Göktepe cezaevinde bekleyecek!
Mehmet Göktepe cezaevinde bekleyecek!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim