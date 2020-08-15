Emanet aldığı çeklerin karşılığını teslim etmedi!

Yılı Ağustos - Aralık ayları içerisinde Girne’de faaliyet gösterenisimli iş yerinde çalışan T.A.(E-38)’nın, iş yerine ait 24 adet çekin ciro ettirilip paranın geri getirilmesi için kendisine verilen çeklere, toplam 701,225 TL meblağ yazıp karşılıklarını ciro ettikten sonra, işverenine 280,575 TL ödeyip, geriye kalan 420,650 TL’yi teslim etmeyip tasarrufuna geçirerek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.