Elvis Nso Eyong'e 3 gün tutukluluk

Elvis Nso Eyong (E-43) kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı PM Hüseyin Özdesoy’u tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadette, 06.02.21 tarihinde saat 12.40 raddelerinde alınan bilgi ışığında Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinin kapalı oto parkında zanlının tespit edildiğini söyledi. Polisi görmesi üzerine koşarak kaçan zanlının elinde tuttuğu kâğıt parçalarını yakındaki bir restoranın avlusuna attığını ancak kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildiğini belirten tanık polis, adı edilenin üzerinde yapılan aramada 2 adet renkli kâğıt parçasına ve bir adet de sigara kağıdına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 1 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Aynı gün zanlının ikamet ettiği evde mahkeme müzekkeresi altında arama yapıldığını söyleyen tanık polis, balkon kısmında ayakkabı kutusunda bulunan zanlıya ait bot ayakkabı içerisinde yeşil renk naylon poşete sarılı 3 gr, iç içe sarılı naylon poşet içerisinde 3 gr olmak üzere sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 6 gr madde ve oturma odasındaki masa üzerinde zanlının polisten kaçarken yere attığı kağıt parçalarının üzerinden kesildiğine inanılan gazete parçasının emare alındığı belirtti.

Tahkikatın yeni olduğunu, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, emarelerin yarın itibarıyla incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderileceğine dikkat çeken tanık polis serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı bulunan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)