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Elkanat’ın ölüm sebebi Siroz hastalığı

Aşkın ELKANAT(E-52)’ın; doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “Siroz” hastalığına bağlı olduğu tespit edildi

02 Eylül 2020 Çarşamba 12:02
Elkanat’ın ölüm sebebi Siroz hastalığı
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Otopsi yapılacak

29.08.2020 tarihinde, Gazimağusa’da, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Emmerentia Wozwı AWA(K-32)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.

                                                                                                               

Elkanat’ın ölüm sebebi Siroz hastalığı

31.08.2020 tarihinde Zümrütköy'de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Aşkın ELKANAT(E-52)’ın; doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “Siroz” hastalığına bağlı olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Aşkın ELKANATWozwı AWA
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