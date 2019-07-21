Elini kolunu sallayarak geleceğini sandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Pazarlamacı olarak çalıştığı şirketten para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Dolunay Hoplar bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adl Şube’de görevli polis memuru Kozal Debreli, zanlının 8 Ocak 2018- 26 Haziran 2019 tarihleri arasında meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan methalder olduğunu söyledi. Polis, zanlının pazarlamacı olarak çalıştığı Her Ticaret LTD isimli işyerinden şirket adına tahsil etmiş olduğu 24 bin 540 TL nakit parayı ve işyerine ait cep telefonunu sirkat ettiğini söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlı aleyhinde soruşturma başlatıldığını, aranan şahıs olan zanlının önceki gün ülkeye giriş yaparken Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek evrakları olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı tutukluluk süresine itiraz etmezken, huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.