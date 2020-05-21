Elektrik trafosu yangına neden oldu

21.05.2020 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Paşaköy-Aslanköy anayolu üzerinde Devlet Üreme Çiftliği yakınlarında bulunan elektrik trafosunun muhtemelen aşırı voltaj yüklenmesi sonucu çıkan kıvılcımlar neticesinde bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, Mehmet ŞAHAN'a ait arazi içerisinde bulunan motor evi ve içerisinde bulunan su motoru, su dalgıcı, 10 adet krom fıskiye, 2 top damlama lastiği, 100 adet kancalı boru, 5 adet çinko tavan kaplaması, 4 adet mertek, 200 metre lastik, 2 adet elektrik panosu, 6 adet sulama anteni yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.