Elektrik fişi yangına sebep oldu

13.01.2020 tarihinde, saat 04:45 sıralarında Boğazköy’de Oray 10 Sitesi’nde bulunan Erdoğan HANÇERCİ’ye ait ikametgahın oturma odası içerisinde muhtemelen internet modeminin bağlı bulunduğu elektrik fişinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucua ikametgahın oturma odası içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.