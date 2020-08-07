Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden işçinin ölümünde ihmal

5.8.20 tarihinde Gazimağusa’ da büyük sanayi bölgesinde, bir iş yeri içerisinden yandaki inşaata elektrik vermek için çalışma yapıldığı esnada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Levent Kantarcı’ nın (E-33) ölümünde ihtimali oldukları görülen Mehmet Hulusioğlu (E-55), Mehmet Sofu (E-60) ve Cemal İyigün (E-45) tutuklanırken bir diğer kişi Hasan Özçelikhan (E-51) kalp rahatsızlığı geçirip hastaneye kaldırılması nedeniyle tutuklanamadı.

3 zanlı bugün 6.8.20 tarihinde Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak PÇ Erdal Dal’ı şahadet vermek üzere çağırdı. PÇ Dal yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PÇ Dal şahadetine, 5.8.20 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Gazimağusa büyük sanayi bölgesinde iş yeri sahibi zanlı 1’ in sürdürülmekte olan inşaatının asansör ana dağıtım panosuna komşu işyerinden 5x 2,5 mm’ lik elektrik kablosu ile kaçak olarak akım bağlanması esnasında zanlı 3 ile birlikte çalışmakta olan müteveffa Levent Kantarcı’ nın 240 watt akıma kapılarak ağır yaralandığını ve Hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını belirtti.

Olayın polise rapor edilmesiyle olay yerinde inceleme yapıldığını ve elektrik kablolarının emare alındığını belirten PÇ Dal, müteveffanın vefatında ihmali görülen iş yeri sahibi iş insanı zanlı 1, Girne sakini zanlı 2 ve kablo çekiminde çalışan zanlı 3’ ün tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Elektrik müteahhidi zanlı 4 Hasan Özçelikhan’ ın ise kalp krizi geçirip hastaneye yatırılması nedeniyle tutuklanmadığına dikkat çeken PÇ Dal bugün 6.8.20 tarihinde Lefkoşa devlet hastanesinde müteveffaya otopsi yapıldığını ve kesin ölüm sebebinin vücuda elektrik akımı geçmesi sonucu vefat ettiğinin raporla belirlendiğini söyledi.

Olay mahallinde elektrik kurumu yetkililerinin de incelemede bulunduğuna dikkat çeken Dal elektrik akımı almak için bir başka binadan kabloların bir birlerine bağlanmak suretiyle akım sağlanmasının yasal olmadığı konusunda daire yetkililerinin beyanı olduğunu belirtti.

Bu aşamada tahkikatın tamamlandığına değinen PÇ Dal, zanlı 2 ve zanlı 3’ ün mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiklerini, zanlı 1’ in ise herhangi bir beyanda bulunmadığını belirttikten sonra zanlıların davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti. PÇ Dal, Savcının sorusu üzerine zanlı 4’ ün sağlığına kavuşması sonrası mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlanacağını belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek 10000’ er TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber ikişer şahsın imza edeceği 75000’ er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)