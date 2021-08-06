Elektriğini kesmeye gelen bir görevliyi darp etti, diğerinin burun kemiğini kırdı

05.08.21 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Gazimağusa’da elektrik borcunu ödemediği gerekçesiyle bir beton şantiyesinin elektriğini kesen kurum çalışanlarına hitaben, “kendinizi bir bok sanıyorsunuz, s... gidin a..na korum” diyerek itale-i lisanda bulunduktan sonra tartıştığı kurum çalışanı Y.E’ ün boğazını eli ile sıkmak suretiyle darp eden ve araya girmeye çalışan bir diğer kurum çalışanı O.K’nın da yüzüne de yumruk atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olan beton şantiyesi şefi Zeynel Kaya (E-52) şikayet üzerine ayni gün tutuklandı.

Zanlı bugün 06.05.21 tarihinde vahim zarar, ciddi darp ve itale-i lisan suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi olgularla ilgili verdiği şahadette, 05.08.21 tarihinde borcundan dolayı elektrik kurumu çalışanlarının bir beton şantiyesine giderek elektriği kesmelerinden dolayı yaşanan tartışmalarda zanlının kurum çalışanlarına küfrettiğini, bir kurum çalışanının boğazını eli ile sıktığını, bir diğer kurum çalışanının da yüzüne yumruk atmak suretiyle burun kemiğinde kırık oluşmasına neden olduğunu söyledi. Şikayetçinin doktor kontrolünden geçirildiğini, oluşan kırığın önceden mi yoksa olay esnasında mı kırıldığı yönünde soruşturmanın devam ettiğine değinen tanık polis tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)