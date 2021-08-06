banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Olmuyor işte!
Olmuyor işte!
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Popülizm yangın söndürür mü!
Popülizm yangın söndürür mü!
124'ü yerel 142 pozitif vaka
124'ü yerel 142 pozitif vaka
banner376

Elektriğini kesmeye gelen bir görevliyi darp etti, diğerinin burun kemiğini kırdı

06 Ağustos 2021 Cuma 17:53
Elektriğini kesmeye gelen bir görevliyi darp etti, diğerinin burun kemiğini kırdı

05.08.21 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Gazimağusa’da elektrik borcunu ödemediği gerekçesiyle bir beton şantiyesinin elektriğini kesen kurum çalışanlarına hitaben, “kendinizi bir bok sanıyorsunuz, s... gidin a..na korum” diyerek itale-i lisanda bulunduktan sonra tartıştığı kurum çalışanı Y.E’ ün boğazını eli ile sıkmak suretiyle darp eden ve araya girmeye çalışan bir diğer kurum çalışanı O.K’nın da yüzüne de yumruk atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olan beton şantiyesi şefi Zeynel Kaya (E-52) şikayet üzerine ayni gün tutuklandı.

banner341
Zanlı bugün 06.05.21 tarihinde vahim zarar, ciddi darp ve itale-i lisan suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi olgularla ilgili verdiği şahadette, 05.08.21 tarihinde borcundan dolayı elektrik kurumu çalışanlarının bir beton şantiyesine giderek elektriği kesmelerinden dolayı yaşanan tartışmalarda zanlının kurum çalışanlarına küfrettiğini, bir kurum çalışanının boğazını eli ile sıktığını, bir diğer kurum çalışanının da yüzüne yumruk atmak suretiyle burun kemiğinde kırık oluşmasına neden olduğunu söyledi. Şikayetçinin doktor kontrolünden geçirildiğini, oluşan kırığın önceden mi yoksa olay esnasında mı kırıldığı yönünde soruşturmanın devam ettiğine değinen tanık polis tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten kaçan ve kullandığı araçla kaza yapan şahıs tutuklanmaktan kurtulamadı
Polisten kaçan ve kullandığı araçla kaza yapan şahıs tutuklanmaktan kurtulamadı
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Uyuşturucu zanlıları 6 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 6 gün poliste tutuklu kalacak
Bangladeşli zanlılara 21 gün tutukluluk!
Bangladeşli zanlılara 21 gün tutukluluk!
Kayınvalidesi adına kargoyla uyuşturucu getirtti!
Kayınvalidesi adına kargoyla uyuşturucu getirtti!
Barış Hüseyin Polattemir için teminat talebi kabul edilmedi
Barış Hüseyin Polattemir için teminat talebi kabul edilmedi
2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2 çocuk babası şahıs tutuklandı
2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2 çocuk babası şahıs tutuklandı
Tatlısu köyünde meydana gelen soygun olayında 2 kişi tutuklandı bir kişi aranıyor
Tatlısu köyünde meydana gelen soygun olayında 2 kişi tutuklandı bir kişi aranıyor
Francesco Fanızzı 1 gün poliste tutuklu kalacak
Francesco Fanızzı 1 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucuya af yok!
Uyuşturucuya af yok!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim