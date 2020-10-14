Ele geçirilen mallar 1 milyon 460 bin TL tutarında

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen gümrük yasasına aykırı hareket suçundan tutuklanan Hüseyin Çetinbaş, Adnan Aydost ve Sacit Çelik’in ardından son 6 aydır yatı kirasında bulunduran Aytaç Gökmen de tutuklandı. Ülkeden çıkış yaparken gözaltına alınan Gökmen ile diğer zanlılar Hüseyin Çetinbaş, Adnan Aydost ve Sacit Çelik bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ercan Atasay, mahkemede olguları aktardı.

Atasay, 10 Ekim 2020 tarihinde saat 07.30 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan ayrılan Amerikan bandıralı yat içerisinde yasal olmayan mallar olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Atasay, yatın Lapta bölgesinde deniz açıklarında tespit edildiğini belirtti. Atasay, Sahil Güvenlik ekipleri, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yata operasyon düzenlendiğini ifade etti. Yatın sahil güvenlik tarafından limana çekildiğini kaydeden Atasay, yatta Kaptan Hüseyin Çetinbaş ile yolcu Adnan Aydost’un tespit edildiğini söyledi.

Atasay, yatta yapılan aramada bir buçuk milyon değerinde 146 koli elektronik sigara tütünü, 13 adet cep telefonu, 19 adet içki bulduklarını söyledi.

Polis çavuşu Atasay, Kaptan Çetinbay, yolcu Aydost’un gözaltına alındığını ifade etti.

Atasay, yapılan soruşturma sonucu Sacit Çelik’in de yattaki mallardan haberi olduğuna dair bulgu elde ettiğini ve zanlıyı da gözaltına aldıklarını açıkladı.

Atasay, yatta narkotik detektör köpeği eşliğinde başka bir arama daha yapıldığını, yatın ön kısmında 13 karton tütün bulduklarını söyledi.

Atasay, bulunan emarelerin yatağın altına ve yatın bazı kısımlarına yapılan gizli bölmelere saklandığını açıkladı.

Polis çavuşu, mesele ile ilgili aranan şahıs olan ve söz konusu yatı son 6 aydır kirasında bulunduran Aytaç Gökmen’in ise dün ülkeden çıkış yaparken Ercan Havaalanı’nda tutuklandığını söyledi. Atasay, yapılan soruşturmada Gökmen’in yata yüklenen mallarla ile ilgili kaptan ve yolcu ile mesajlaşmalarının olduğunu ifade etti.

Atasay, ele geçirilen mallarla ilgili piyasa değeri araştırması yaptıklarını, satış fiyatının bir milyon 460 bin TL tutarında olduğuna dair tespit yaptıklarını söyledi. Atasay, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının DATA incelemesinin sürdüğünü ifade etti.

Atasay, ayrıca suçla bağlantılı 3 kişinin daha arandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında son 3 günde 8 kişiden ifade aldıklarını kaydeden Atasay, 25 kişinin daha ifadesine başvuracaklarını söyledi.

Atasay, ayrıca birçok firma ile görüşüleceğini, ele geçirilen malların nereden temin edildiğini araştıracaklarını belirtti. Polis çavuşu Atasay, ayrıca güvenlik kamerası görüntülerinin de incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

Olayla ilgili tutuklanan gümrük memuru Sacit Çelik ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Atasay, zanlının malın satın alınmasında, yüklenmesinde rolü olmadığını, sadece yatta söz konusu malların olduğunu bildiği halde beyanda bulunmadığına dair ellerinde bilgi olduğunu söyledi.

Atasay, zanlı Çelik’in teminata bağlanmasını talep etti.

Atasay, yeni tutuklanan Aytaç Gökmen’in 2 gün diğer zanlılar Hüseyin Çetinbaş, Adnan Aydost’un ise 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Tutukluluk talebine itiraz edilmesi üzerine duruşma yapıldı. Zanlıların avukatı Mustafa Atakara, istenilen 8 günlük sürenin uzun olduğunu söyledi. .

Mahkeme, zanlı Çelik’i iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile teminata bağladı. Mahkeme diğer zanlılar için de talep edilen 2 ve 8 gün tutukluluk süresini onayladı.