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Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı!

Ehliyetsiz kullandığı araç ile kaza yapan ve kardeşinin yaralanmasına neden olan zanlı H.K teminata bağlandı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:46
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ehliyetsiz kullandığı araç ile kaza yapan ve kardeşinin yaralanmasına neden olan zanlı H.K teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Tekin, olguları aktardı. Polis, zanlı H.K’nin (E-17), ehliyetsiz araç kullanma ve dikkatsiz sürüş suçundan methaldar olduğun belirtti. Polis, zanlının 27.08. 2022 tarihinde saat 17.15 sıralarında, Alayköy’de Kemal Deniz Caddesi üzerinde, H.K’nin, yönetimindeki GC 968 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak bir ikametgâhın bahçe duvarına ardından da banket içerisinde park halinde bulunan SS 062 plakalı araca çarptığını belirtti. Polis, kaza sonrası araçta sıkışan H.K ile araçta yolcu olarak bulunan M.K’nin (E-14) itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldığını söyledi. Polis, kazada yaralanan M.K’nin Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım’da tedavisinin devam ettiğini ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatı tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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