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Eğlence yerini kurşunlama zanlılarına 8 gün ek tutukluluk

Eğlence yerini kurşunlama zanlılarına 8 gün ek tutukluluk

20 Ocak 2020 Pazartesi 18:31
Eğlence yerini kurşunlama zanlılarına 8 gün ek tutukluluk

12.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da, bir eğlence merkezinin ön cephesinin ateşli silahla kurşunlanması ve camlarının kırılması sonucu kasti hasar oluşması ile ilgili Girne sakinleri Salih Yiğit (E-28) ve Mehmet Topaloğulları ( E-23) 16.1.19 tarihinde tutuklanmış, 17.1.20 tarihinde çıkarıldıkları Gazimağusa kaza mahkemesinde haklarınde 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 20.1.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde tasarrufu, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında tahkikat amaçlı sekizer gün ek tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hüseyin Eser, tanık olarak meselenin tahkikatını yürüten Müfettiş Muavini Halil Seven’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Seven yemin altında verdiği şahadetinde, olay öncesi gecede, 11.1.20 tarihinde zanlı 1 Salih Yiğit’in eğlenmek maksadıyla eğlence mekânına gittiğini, burada tartışma yaşadığı bir veya birkaç kişi tarafından darp edilmesini eğlence mekânına bağdaştırması sonucu sinirlenerek Girne’de birlikte kaldığı ev arkadaşı zanlı 2 Mehmet Topaloğulları arayarak kendisine Girne’ deki ikametgâhından silahını alıp getirmesini söylediğini aktardı.

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Zanlı 2’nin getirdiği silahla gecenin sabahında saat 07.00 raddelerinde eğlence mekânının ön cephesine 4 el ateş eden zanlı 1’ in, eğlence mekânının camlarının kırılarak kasti hasar meydana gelmesine değinen tahkikat sorumlusu Seven zanlıların 16.1.19 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Sanık 1 Salih Yiğit’in itiraf niteliğinde, sanık 2 Mehmet Topaloğulları’in ise kendisini suça bağlar niteliğinde gönüllü ifade verdiğine vurgu yapan Seven bu ifadelerin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını, olayda kullanılan silah ile zanlı1’ e ait cep telefonu ve bir kısım kıyafetlerinin henüz bulunamadığını belirtti.  Zanlıların bunlarla ilgili makul bir izahatta bulunmadıkların söyleyen Seven, 3 günlük tutukluluk süreci içerisinde 13 ifade yanında birçok yazışmalarda bulunarak araştırmalar yaptığını aktardı. Zanlıların olay sonrası takip ettikleri güzergâh üzerinde bulunan kameraların incelenmesine devam edildiğini belirten Seven emarelerin de henüz bulunamadığına dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 8’ er gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savunma avukatının sorması üzerine Seven yaptığı açıklamada, eğlence yerindeki kameradan zanlı1’ in bir erkek şahıs tarafından darp edildiğinin belirlendiğini ancak bu şahsın kimliğini tespit etmenin henüz mümkün olamadığını söyledi. Seven savunmanın sorduğu bir diğer soruya karşılık verdiği cevapta zanlı 1’ in silah getirmesi için zanlı 2 ile yaptığı telefon görüşmesi esnasında yanında bulunan bir kişinin konuşulanlardan kendisiyle kalan bir şahsın olduğunu anladığı yönünde açık ifade veren bir tanığın bulunduğunu belirtti. Bu tanığın ifadesi doğrultusunda zanlı 2’ nin belirlendiğini söyleyen Seven olay sonrasında zanlı 1’in kendisini bekleyen zanlı 2 nin aracı ile olay mahallinden ayrıldığını ve polis tarafından tespit edildikleri 16.1.19 tarihine kadar belirlenmeyen bir yerde birlikte veya ayrı olarak saklandıklarını belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların tahkikat amaçlı 8’er gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
KurşunlamaEğlence MekanıSalih YiğitMehmet Topaloğulları
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